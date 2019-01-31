持刀劫鄰居少婦致面部留疤　唐樓男判囚5年

居於唐樓的26歲少婦前往接兒子放學期間遇劫，遭樓上男住客用利刀襲擊，被插至血流披面，終用力咬對方食指脫身求救，警方事後循現場留下「血路」擒獲劫匪。該劫匪事後承認搶劫罪，案件今(31日)轉交高等法院判刑。法官指這是一宗恐怖和暴力劫案，事主的面部和心理留下疤痕，她時常失眠和發惡夢，外出時要戴口罩，判被告監禁5年。



被告為48歲邵雄，案情指，女事主與被告同是土瓜灣一幢唐樓住客，兩人不認識，但女事主認得被告是樓上住客。前年10月19日女事主落樓帶兒子上學時，被告突現身捉住該童的手說可以帶他上學，該童搖頭拒絕，被告離開。



同日下午，事主出門接子放學，她一關門就看見被告，被告問她是否接子放學，她說是。被告隨即走在她面前說要去飲茶。兩人落到3樓時被告讓開並叫事主先行，事主繼續落樓。被告突從後緊箍她的頸，她大叫救命。被告又拿出一把刀試圖插她的太陽穴，事主掙扎，被告刀插中她近右眼位置，她視線模糊起來。被告再數次用刀插她的面。



女事主蹲下，被告用刀插她的肚，她用手格開刀。她乞求被告放過她，稱要照顧兒子，被告沒理會繼續用刀插她的肚、右大髀和左臂。被告後來停手，事主起身想求救卻不支倒地。被告捉住她的手臂，把刀推向她的喉嚨，多次做出割喉動作，她大叫救命，被告再用刀插她的手腳和身體。事主倒下，背囊跌在地上，內有銀包、580港元現金、手機等。



事主逃到1樓但絆倒，被告想拖事主到走火通道，再扯她的頭髮，撼她的頭到地上。事主用刀咬對方手指，成功逃出，有人報警。警方上門拘捕，被告當時雙手有血迹，其單位內起回事主銀包。警方在大廈天台起回事主其他失物，及在天台水缸找到涉案刀鋒長7吋的刀。



辯方求情稱被告欠債而犯案，他為事件道歉和感後悔，他在獄中已信了基督教，每天為事主祈禱。