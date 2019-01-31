擬收緊海魚養殖牌　漁民轟漁護署限制養殖標準

漁農自然護理署計劃出招收回海魚養殖持牌人牌照，今(31日)於長沙灣舉行第三場業界諮詢會，近百名漁民出席。一眾漁民批評該署在諮詢會上「遊花園」，只單方面通知收牌一事，未有了解漁民養殖海魚的困難，表明反對方案。其中約25人會後轉到長沙灣政府合署請願，要求與署長梁肇輝會面。



漁護署本月初向漁民發信，指正檢討現時魚類養殖區養魚場的管理及制訂養殖標準，確保養魚場積極養殖海魚，標準包括魚排面積必須與牌照相同、魚籠面積不可少於70%牌照面積及養魚場須達每平方米10公斤的最低養殖標準，若不達標將縮減其牌照面積或拒絕發牌。



漁民手持「漁護署官迫民反」、「漁護署無權要求養殖數目」等橫額，於漁護署辦公室外請願。漁民之一的鄭先生所持魚排達1200平方米，養殖約3.5萬公斤魚。他指，自己魚排雖達標，但不滿該署限制漁民自由養殖權利，擔心日後一不達標，會被該署收回已營運70至80年的家族魚排生意，故參與請願。



漁民梁先生指，若要達到該署的標準，估計一次過要投資300萬港元在魚苗、魚糧及人手成本上，未計算每月維修開支，反映相關政策難以實行。