中大生無位食飯　鴨仔團內地生：食堂是打卡點

內地「鴨仔團」近日攻陷香港多間大學。東網記者今午(31日)到中文大學校園視察，在新亞書院學生飯堂發現有內地高中生團正在用膳，約佔用6至7張飯枱。



來自廣州的高二生涂同學表示，正參加一個冬令營，來港7天參觀香港5間大學，包括港大、中大、理大、城大及科大。他稱，該團由幾名老師帶領約40名來自廣州不同高中的學生，到不同大學聽講座，參觀實驗室，「食堂也是我們必須打卡的點。」據他所知，該團每年會舉辦2次，現時已辦至第16期，明年參加高考的他表示，參觀香港各大學後，很可能會來港升學。



中大工商管理二年級學生謝同學表示，平日下午在他所屬的新亞書院不時有「鴨仔團」出沒，主要為內地中小學生，「天人合一、新亞canteen(學生飯堂)都會見到。」他指，飯堂經常會被「鴨仔團」霸去大量位置，中大學生「好難搵位食飯」，甚至要行去較遠的飯堂用膳。他指學生團比較嘈吵，平時出入宿舍都會受到滋擾，而車路亦常被多部旅遊巴堵塞。



中大一年級學生譚同學及魏同學曾見過內地學生團「一車車咁送入嚟」，飯堂亦被他們霸佔多張飯枱。魏指出，有時會有大批人塞在主要路口，或會阻礙一些正趕往課堂的學生，但他認為中大始終是對外開放，有遊客參觀無可厚非，但希望校方會提醒遊客部分飯堂是學生及教職員專用，遊人應去其他接待校外遊客的餐廳。譚認為，校方應做好疏導人流的措施。