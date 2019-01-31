訪港客去年創6500萬人次新高　拓一程多站旅遊

訪港旅客量創新高，去年突破6500萬人次，按年升11.4%，內地旅客量首次突破5000萬大關，有5100萬人次，增長14.5%，令香港連續9年成為全球最多過夜旅客到訪的城市。去年不過夜旅客增17.3%，過夜旅客增4.9%，酒店入住率達91%，8.1萬個房間幾乎爆滿，房價亦升4.1%至9.2%。不過，環球經濟不明朗、內地經濟增長放緩等或影響今年訪港客量，旅遊發展局總幹事劉鎮漢稱將開拓「一程多站」及「遊學團」吸客。



受惠於高鐵及港珠澳大橋開通，去年11及12月內地訪港客量增長逾兩成，長途市場以美國過夜升幅最多，短途市場增長以日本及泰國旅客為主。不過，過夜旅客平均留港的日數卻由2017年3.1日減至3日，主要是內地客逗留時間縮短，而受貨幣貶值影響，去年第三季旅客人均消費跌1.7%。劉表示內地客在長假期及暑假改去東南亞及歐洲，香港變短程旅遊，旅發局提示酒店業界提早到6、7月向東南亞客推銷房間，補充內地客市場。



旅發局今年開拓新商機，向海外旅客推廣「一程多站」，吸引長途客遊亞洲時順道來港旅遊，以內地華南地區及日本為試點開發遊學團，及推廣一程多站旅遊。國際龍舟嘉年華加入音樂會元素，已洽商台灣墾丁春浪音樂節移師來港，美酒佳餚巡禮將招徠東南亞的米芝蓮街頭小食，更會在臨近星光大道旁的梳士巴利公園豎立8米高有「HONG KONG」二字的地標，供遊人拍攝留念。