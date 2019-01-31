前警員轉職護士虛報無案底　上訴得直獲撤罪

曾涉詐騙的35歲前警員岑偉基申請成為護士時，在香港護士管理局的聲明書虛報沒有刑事定罪紀錄，被裁定一項為登記以從事行業而作出虛假聲明罪成，他早前在終審法院上訴得直，獲撤銷定罪。終院今日(31日)書面交代理由，指岑基於法律意見而真心相信自己不用申報有關案底，已提出有效的辯解理由，因此撤銷其定罪。



上訴人岑偉基原本是一名警員，於2007年被法庭裁定兩項以欺騙手段取得財產罪成，判監7個星期。他離開警隊後，修畢護士課程，於2013年申請註冊為護士，但他提交給香港護士管理局的聲明書中，虛報沒有在香港干犯可被判監罪行。



岑其後被裁判法院裁定一項為登記以從事行業而作出虛假聲明罪成，被罰160小時社會服務令和罰款3000港元。他上訴，被高等法院原訟庭駁回。他再向終審法院上訴，本月10日終審上訴得直。他沒有再就自己在聲明書中填寫虛假資料提出爭議，同意原本應申報有案底，但辯稱填寫聲明書時真心相信填寫的資料並非虛假。



終院指出，岑曾透過前妻向免費法律諮詢計劃索取法律意見，以為因申請成為註冊護士的表格上沒有明確列出《罪犯自新條例》不適用於該表格，他真心相信自己不用在聲明書上申報曾有定罪紀錄，這已是該控罪的有效辯解理由，原審裁判官和處理上訴的原訟庭法官不相信岑的辯解理由，構成重大司法不公。