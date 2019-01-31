花墟年宵未見人潮　逢暖冬年花早開要減價

各區年宵市場已開鑼，花墟公園年宵市場今日(31日)未見人頭湧湧，部分攤檔未營業。因應流感關係，幼稚園提早放年假，不少家長帶同小朋友逛花市。有售賣年花的攤檔認為，今年人流比以往少，加上天氣和暖令年花提早開花，預計生意較去年微跌2%。



主要售賣水仙花的黃先生於花墟年宵擺檔約5年，因天氣和暖令很多水仙已開花，需以較便宜價錢出售，「希望可以快啲散晒啲貨」。過往不少幼稚園會帶學童到年宵市場參觀，雖因提早放年假令人流減少，但仍有不少家長帶小朋友逛年宵市場，故整體人流與去年相近。黃又計劃賣剩的年花會交予現場的環保團體回收。



周小姐與2名朋友首次參與花墟年宵，售賣自家設計的文件夾及手提袋等，主打懷舊元素。手提袋以全港屋邨名稱拼成香港兩字，文件夾以日曆等作設計意念。周小姐坦言，大專畢業後已有2至3年，覺得「好似已經畀社會磨蝕咗，冇咗個團火」，故3人同參與年宵，「想一齊熱血同青春一次！」



市民陳太與丈夫及姨甥女等來逛花市，因就讀幼稚園的姨甥女提早放假。她希望買年花，預算約為2000至3000港元。