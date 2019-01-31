中大設創新技術中心　廣泛推展醫療機械人

香港中文大學與多間海外院校，包括蘇黎世聯邦理工學院、倫敦帝國學院及約翰．霍普金斯大學今(31日)簽署合作協議，協議透過計劃成立「醫療機械人創新技術中心」，發展有效及能廣泛應用的機械科技，改善未來診斷和治療技術。中心將選址科學園，會與中大、未來的中大醫院及現有的威爾斯親王醫院，形成一個研究的小規模中心，促進醫學研究發展。



中心將開展3個範疇的研究，包括「經多腔道多規模機械人診斷及治療平台」、「經腔道磁力導航機械人平台」及「影像追蹤機械人介入技術」，利用機械人及微創手術，改善消化道、心血管、心臟和眼科等手術的成效，減低病人因手術造成的創傷，縮短病人康復時間。中心亦進行大學及醫學工業聯手研究，以及教育和人才培訓。



中大醫學院外科學系教授兼「醫療機械人創新技術中心」聯席主任趙偉仁介紹3個正在進行的研究，其中一個「經腔腹道複雜手術機械人內窺鏡平台」設有2支機械臂，臨床研究已證實能進行胃內鏡黏膜下剝離術，而機械臂可做縫合，再配合由倫敦帝國學院研發的內窺鏡「i-Snake」，進行消化道無創手術，減輕病人術後不適。



小腸內窺鏡是相當複雜的手術，中大工程學院機械與自動化工程學系副教授張立表示，中大與蘇黎世聯邦理工學院合作研究的磁力導航內窺鏡只需30分鐘就能完成小腸檢查，較現時傳統內窺鏡縮短一半的檢查時間。使用磁力導引技術能讓內窺鏡在整條小腸內走動，減低病人於檢查過程的不適，未來亦可檢測更多的腸胃疾病。



兩所大學將研究利用這內窺鏡，配合微型或納米機械人技術，進行腸胃疾病的早期診斷和精準治療。