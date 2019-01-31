每日一片：話Cut就Cut！　霸道貨Van累的士攬炒

職業司機工作爭分奪秒，不過為貪快兩步，隨時要付出代價。近日有車Cam拍到一架貨Van在燈位轉燈後，懶理鄰線有的士仍強行切線，結果將的士夾向欄杆，令兩車可能因此提早「收爐」。



現場是旺角西洋菜南街，雖然片段資料顯示事發於上周二(22日)，不過片主事後澄清車Cam資料有誤，確實時間是昨日(30日)上午9時50分。片段開始，貨Van在西洋菜南街只限右轉亞皆老街的行車線上等候轉燈，當交通燈號轉為綠燈時，貨Van隨即行動，突然打起左轉燈號，一於懶理旁邊有的士，即時加速企圖爬頭切線，最終將的士夾至路邊欄杆，攬炒收場。



不過片段仍未結束，片段中可聽到相信是的士司機的片主目擊意外反應極大，連聲爆粗及狠批貨Van司機，「博撞車...咁揸車真係黐X線，人哋行緊條線佢夾硬駛過去」。



網民看過片段後，亦指摘貨Van司機，「新手，好勇鬥狠 ，唔識路」、「的士正線冇得輸」，有人更以潮語諷刺貨Van司機，「車手話寧可撞不可讓，輸個車位就一世！」不過有網民將焦點放在目擊司機身上，形容他的旁述夠奔放。