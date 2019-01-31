海關去年檢獲迷姦水飆升1.8倍　可卡因增83%

海關去年檢獲俗稱「迷姦水」的伽瑪丁內酯達343.8公斤，較前年大幅上升1.8倍；檢獲可卡因達255.4公斤，上升83%；檢獲大麻142.6公斤，下跌38%，惟於機場檢獲大麻則上升69%，共132.4公斤，而在機場檢獲的毒品亦較前年大幅上升47%，合共1059公斤，其中於空運貨站檢獲毒品420公斤。



海關今日(31日)舉行2018年工作回顧記者會，關長鄧以海指去年執法的案件共22,553宗，被捕人數達20,019人，較2017年分別上升38%及40%，檢獲物品總值約12.2億港元，下跌4%。約60%的案件涉及私煙活動，其次為保護知識產權案及毒品案。



去年偵破919宗毒品案，雖較前年下降3%，但被捕人數多達393人，檢獲毒品數量達1352公斤，分別較前年上升21%及22%。年內海關偵破市值逾1000萬港元的大型毒品案有6宗，合計搜獲33公斤冰毒及176公斤可卡因，包括1宗搜獲79公斤、市值約8000萬港元的可卡因案，是海關歷年在市內偵破最大宗可卡因案。



另外，海關去年共偵破私煙案共13,582宗，大幅上升71%，共13,040人被捕，升幅63%，檢獲私煙5340萬支，減少12%。