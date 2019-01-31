傷保安案張超雄阻立會人員作證　何啟明轟包庇

立法會去年審議高鐵「一地兩檢」條例草案期間爆混亂，民主黨議員林卓廷及尹兆堅事後同被控一項阻礙立法會人員執行職務，尹另被加控一項普通襲擊罪，律政司向立法會申請特別許可，讓6名立法會人員等就會議程序作供。工黨張超雄今(31日)在大會動議反對，工聯會何啟明直指這是赤裸裸的包庇，林、尹兩人避席表明不參與投票。



張超雄指，其動議為了維護立法會的尊嚴及議員在議會上表達的自由，原則上反對行政當局通過司法介入立法會工作。案件在會議廳內發生，議員行使其權利發言時，受到《立法會(權力及特權)條例》的特別保障，以保障議員發言不受刑責限制，讓立法會可制衡行政當局，不明立法會保安何時被賦予可使用武力「移除」議員，強調此行為違反特權法。



何啟明表示，早預料會有議員提出反對，但沒想過是張，認為作為良好僱主，當有職員因議會問題受傷理應為他們「出頭」，反問張為何如此簡單道理亦不明白。何直指，現需進行辯論是因有人包庇可能犯事的同事，「係赤裸裸嘅包庇」，強調今天不是判決議員是否有罪，不論案件結果如何都由法庭決定，如不讓職員作供，司法獨立蕩然無存，認為特權法不是無限大，只是保障議員可在會議廳內說道理。