公院逼爆　團體倡每年5萬單程證源頭減人

香港醫療服務持續爆滿，加上近期正值流感高峰期，造成醫護人員、醫療系統遠超負荷，逾50個團體及人士將矛頭直指新移民，強調「香港超負荷、要減單程證」，發起聯署要求減少目前每日150個持單程證來港人士數量，認為醫療系統超負荷是移民人口增加造成，促政府不要迴避，須立即收緊人口政策，循源頭減人方式紓緩問題。



他們續指，香港其他公共服務和資源亦已至臨界點，包括住屋、教育等，強調社會承載力有極限，難以消化每年5萬個持單程證來港人士，認為取消單程證成效最快，是重要、實在、有效的手段紓緩各項社會問題。他們而豉起網上聯署，收集更多市民支持，並計劃2月發起遊行。



聯署發起人、人口政策關注組召集人譚凱邦稱，據政府數據，從2007年至2016年持單程證來港人士中，年齡有上升趨勢，2016年有22.8%屬45歲以上，認為是醫療系統百上加斤的原因，香港政府對單程證沒有審批權，對來港人士背景完不知情，難以人口規劃。



立法會議員范國威稱政府對單程證沒有審批權，又沒有人口規劃藍圖，導致香港在經濟、社會、文化等多方面困苦，情況有如「倒退至第三世界國家」。范批政府對市民苦況無動於衷，沒有認清資源問題，也沒有相應解決方法，要求政府對症下藥。