轟中環繞道加劇擠塞　中西區議員諷單腳跳仲快

耗資360億港元、建足9年的中環及灣仔繞道上周甫開通就塞爆中上環一帶。中西區區議會交通及運輸委員會今日(31日)討論繞道開通後情況，一眾區議員一面倒批評繞道的安排，例如路牌指示錯誤、道路設計危險，及缺乏改善措施，直斥「單腳跳返屋企都快過駕駛」。有區議員要求路政署和運輸署交代第二期的西行線連接林士街天橋的接駁工程的時間表，及改善現有問題，否則議會拒絕同意短期內開通第二期路段。



區議員甘乃威表示，繞道開通後天怒人怨，至今仍未有主要官員和部門負上主要責任，批評第2期工程要拖足一個月才能開通，工程需時過長。他又指林士街停車場外的路牌，指示去左線的道路為駛上繞道，但駕駛至有關分岔路時左線路赴碼頭，右線才上繞道，批評指示完全錯誤。



區議員楊哲安指，繞道開通後比以往更塞車，ifc停車場被塞「死」，需35分鐘才能駛出車場，25分鐘方能駛上花園道，「真係不如行返去好過，單腳跳仲快。」陳學鋒指繞道分岔路入口常有車撞雪糕筒情況，路牌指示與切線的距離過短易生意外；另繞道於北角出口由最右線切往最左線才能落北角，需切東區走廊3條行車線，質疑設計上未有從駕駛者角度出發，「東廊車開緊100(時速)，我要望住繞道上去的車cut 3線過來，遲早一定會有意外。」



路政署代表稱第2期工程現正進行，強調無拖延，工程預計下星期已大致完成，實際開通日期待公布。至於繞道引致的塞車問題，運輸署高級工程師鄭君能指，繞道開通以來，署方的緊急協調中心一直監察，但無預料開通後反應熱烈，造成車輛樽頸位，運輸署已將畢打街調頭位和環球大廈外巴士站移前，改善情況。