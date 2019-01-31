復康醫院1護士湊48病人　工會批增OT津貼不治本

流感高峰期公立醫院前線醫護做到無停手，先後有護士及醫生集會訴苦，香港護士總工會今日(31日)亦開記招公開護士及病人比例嚴重失衡的慘況。工會會長蘇肖娟說，除了公立醫院爆滿，復康醫院亦都淪陷，有護士甚至指昨晚(30日)自己獨力照顧48名病人，她要求醫管局盡快增聘人手，簡化招聘程序，並設立長期夜班制，有規劃地分配當值人手。



蘇表示，復康醫院有不少病房已如同醫院急症室般惡劣，不少病房已由40張床加至50至60張，每更只有4至5名護士照顧，每名護士要照顧十多名病人。她又批評醫管局增加特別加班津貼並不能解決困局，反而令已經做到筋疲力盡的護士要繼續加班「賣血」，治標不治本，根本沒有解決問題根源。



她又說，香港護士總工會及華員會護士分會今早已約見醫管局行政總裁梁栢賢和聯網服務總監高拔陞，兩會提出六大訴求，包括要求醫管局盡快聘請兼職醫護、即時發放津貼予夜更上班的護士、增設臨床資深護師職位及制訂合適的護士及病人比例等。她說，梁已應兩會要求，承諾會成立特別工作小組，跟進發放夜班津貼及設立長期夜班制的措施。