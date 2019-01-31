調委會查紅磡站新醜聞　議員支持促擴大調查範圍

政府今日(31日)宣布將港鐵沙中線紅磡站工程涉及有關施工紀錄失缺等問題，納入獨立調查委員會調查範圍。已提出引用《立法會(權力及特權)條例》調查事件的立法會議員陳淑莊表示，政府決定把事件納入獨立調查委員會不是壞事，但認為獨立調查委員會只集中紅磡站，她指會修改特權法動議的字眼，以調查沙中線紅磡站以外的工程。



工程界盧偉國歡迎政府的建議，對於運用特權法方面，他表示仍不排除支持，但認為立法會的機制過程非常漫長，由獨立調查委員會處理是最務實的做法。盧認為，調查委員會可按計劃在下月底，就目前的調查提交報告，然後再展開另一部分的調查。



議員鍾國斌亦支持政府的做法，建議可擴大調查範圍不單止集中於紅磡站，又指如調查委員會的調查結果為負面的話，應大刀闊斧拆除整個工程。他表示，現時不評論會否支持權力及特權法，但認為立法會一年內未必能完成調查，做法是不切實際。



而議員田北辰指，據他了解沙中線其他站的承建商有保存好文件，唯獨與禮頓方面的合約千瘡百孔。他表示，不介意立法會與獨立調查委員會雙軌進行調查事件，但只局限於文件不齊全方面。



另外，新民黨葉劉淑儀對沙中線一再出現問題感到非常震驚，亦對相關監管部門失望，她贊成以沙中線獨立調查委員會一併調查，但就不傾向立法會以特權法調查。