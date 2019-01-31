裝修工姦年幼親女囚15年　法官斥行為極度無恥

44歲裝修男工被指在兩年間多次性侵犯其未滿11歲親女案，陪審團早前裁定被告1項非禮及2項強姦共3項罪名成立。案件今天(31日)下午在高院判刑，法官在參考女事主的心理創傷評估報告後，決定就被告1項非禮及2項強姦罪，判被告入獄15年。



今天辯方在求情時，向法庭呈交了被告的女兒X在去年2月，亦即最後一次強姦事件後不足3個月時寫給被告的信件，裏面表示很掛念被告，祝被告新年快樂等。不過法官就指，此信呈現出來的印象，與創傷評估報告所述的有很大出入。法官引述心理學家所寫的報告內容，指X對事件採取迴避態度，不想憶述並害怕會遭被告報復。她明顯受事件困擾，常發脾氣和變得過度警覺和敏感，影響到日常生活，報告建議她接受心理治療。



法官判刑時斥責被告身為人父，女兒樣樣都要依靠他，其行為嚴重違反女兒對他的信任。X被侵犯時年僅8至10歲，並無能力自我保護，被告仍忍心向他下手，行為極度無恥令人憤慨。而X所受的委屈實難以想像，勢將造成長遠影響。本案因為X寫信給學校的性教育信箱而揭發，法官稱讚校方的警覺與果斷值得表揚。



對於個別控罪，法官指被告在第一宗非禮中以下體摩擦X私處，性質已接近強姦，決定此罪判監禁4年。第二宗強姦被告在X體內射精，情節嚴重，決定判監9年。第三宗強姦雖然沒有體內射精，但在上一次強姦後不足兩個月便再犯，嚴重性與第二宗相若，同樣判監9年。法官下令將三罪刑期部分同期執行，最後判被告的總刑期為15年。