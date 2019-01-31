青光眼童術後亡裁定死於不幸　父哽咽：好掛住個仔

患先天性青光眼的14個月大男童，2016年於東區醫院接受第三次的減眼壓手術時，突然心跳急降，經搶救延至兩天後不治。死因庭2男3女組成的陪審團，今日(31日)以4比1大比數裁定死者蔣承勳「死於不幸」。



陪審團認為，死者是因麻醉藥誘發「橫紋肌溶解症」，引致血鉀過高，引起心律不正及心臟停頓，從而引致多種器官衰竭而死亡，結論是死於不幸。陪審團並向醫管局建議，在手術前先為病人抽血及量體溫，以確保適合做該手術。



死者父親蔣匡聽取裁決時神情哀傷，死因裁判官盼他走出傷痛，冀經過今次聆訊，能對死者的事多些了解，從而得到安慰。據裁判官今早引導陪審團時指，若認為死者本身的病況不會危及生命，而接受治療期間不論任何原因，最終導致死亡，便應裁定「死於不幸」。



蔣匡在庭外表示，雖經研訊但仍有很多事未能解釋，質疑涉事麻醉科醫生葉康出錯，包括未有完整記錄處方藥物，令醫療紀錄卡有資料缺漏，而且葉沒向家屬提及「每一次麻醉會增加下一次麻醉的風險」。蔣稱，其幼子(即死者)前後5度接受全身麻醉，「如果係咁危險，我會選擇唔做」，他又批評心跳等數據都超標，但醫生作供仍指「可以接受」，他感到難以接受，「可疑嘅嘢點解唔check(檢查)？」他擬向醫委會投訴，亦不排除提出民事索償。據他了解，葉事發後已離開東區醫院。



對於裁決結果，他指「比最壞打算好」，因研訊前與東區醫院開會，院方曾指可能涉及基因突變和遺傳，感覺是將責任「推番去我身上」。他指院方曾提出代他支付10萬港元驗基因，但準確度只有一半機會，最終他放棄驗基因，以免「要食驚風散」。談及幼子時，蔣哽咽：「一路都好掛住個仔」，至今「每晚攬住大仔，都會諗住細仔」，他指事件對他影響很大，「我自問下半生已經唔係正常」。