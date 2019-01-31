網民熱話：屋苑居民呻管理處午膳休息　網民：開足24小時？

「今時今日咁嘅服務態度唔夠㗎」。本是推廣優質服務態度的廣告，卻成為客人的投訴理由。黃埔一個私人屋苑管理處門外掛上「午膳時間」，惟有居民可能不滿午膳時間休息，於區內社交群組發文斥管理處安排不當。不過其舉動未獲居民認同，更批評投訴人無是生非，並反問：「你返工唔使食飯？」



有網民前日（29日）下午1時在 Facebook 群組「黃埔號 居民監察組」上載已關門的屋苑管理服務中心員工用膳時間的公告，並附文「今時今日的優質服務態度」，似暗指午膳時間不辦公。從公告可見，其用膳時間由中午12時45分到2時，比一般1小時用餐時間稍為多15分鐘。



有網民認為用膳時間75分鐘不算過分，斥責事主無是生非，「放lunch呢樣嘢好正常，有咩問題？」「管理員唔使食飯㗎？」有網民認為事主未了解開放時間以致闖空門，「唔識睇咗幾點開門先過去，怪邊個？」另外，有部分網民錯重點，指公告上寫的「1245 hours to 1400 hours」屬文法錯誤，笑嘲職員正確食飯時間應有155小時。



網民有話說：



Chio Siu：係咪講緊食完飯都無人做嘢呀？



盧欣欣：75分鐘食飯有咩問題？



Yūko Ichihara：係咪指摘文法錯誤…



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