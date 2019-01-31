律師黃英豪涉拖欠8700萬　遭境外公司追款及索償

律師黃英豪及兩間由他擁有的公司，被指拖欠一間英屬維爾京群島註冊公司8700萬港元，更被指虛假地報稱一批已抵押給該境外公司的股票已經遺失，藉此換取新的股票出售給第三方。該間境外公司昨(31日)入稟高等法院，向黃一方追討欠款和索償。



原告是Oceanmile Limited，三名被告依次是黃英豪、Limin Corporation和Perfect Ace Investments Limited。入稟狀指稱，由於次被告或黃曾欠原告債項，原告於2009年3月與次被告簽訂協議，次被告同意支付1.8憶港元給原告，次被告或黃按協議立即支付了3300萬港元給原告，之後再支付了1000萬港元給原告。



原告和次被告於同年11月再就餘款簽訂第二份協議，次被告或黃要以每股1.2港元的價錢，把5000萬股上市公司香港資源控股有限公司(前稱海域化工集團有限公司)的股份轉名給原告，以及分期支付合共8700萬港元給原告，次被告或黃之後按協議將股份轉名給原告。



次被告或黃在原告催促還款下，於2010年5月口頭答應，把1億多股香港資源控股的股份抵押給原告，作為還款擔保，而黃其後把該些股份交給原告，而該些股份屬第三被告名下。



原告指稱，被告一方之後沒有還錢，並於2016年中聲稱該些股票已遺失，獲發新的股票。被告於2017年4月更向第三方出售約9.8億股香港資源控股的股份，當中包括上述新的股票。原告因此興訟向被告一方追討8700萬港元和索償。