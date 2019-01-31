政府減收房協地價　資助出售房屋只收三分一

政府檢視與房屋協會的地價安排後決定作出修訂，出租屋邨的地價方面，由十足市值地價的三分之一，減至1000港元象徵式地價，資助出售房屋住用部分則由十足市值地價的二分之一，減至三分之一，而非住用部分維持現時收取十足市值地價的安排。



運輸及房屋局表示，房協是政府房屋政策的重要合作夥伴，一直自負盈虧，在向中低收入家庭提供出租單位和資助出售單位方面發揮積極作用。政府認為，修訂地價安排有助減低新居屋定價機制對房協的財政影響，並增強房協長遠財政可持續性，讓房協能繼續以可負擔的租金和售價提供出租單位和資助出售房屋，並繼續推行高樓齡屋邨的重建計劃，滿足社會住屋需要。



為增加公營房屋供應，政府將9幅原本計劃在未來數年出售的啟德及安達臣道石礦場用地改撥為公營房屋用途。當中5幅用地按修訂地價安排，批予房協發展。房協會利用其中1幅位於啟德的用地重建真善美村，以及安置其他受政府發展計劃或市區重建局項目影響的合資格住戶。



至於其餘4幅批予房協的用地(1幅位於啟德、3幅位於安達臣道石礦場)發展資助出售房屋。這5幅用地合共興建約6600個單位，預計2024至2026年間落成。