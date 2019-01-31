潤記糖水：警員犯案數字升　警隊懶打保護傘

警方日前交代去年香港整體治安情況，指香港屬於世界級的安全城市。東方報業集團旗下《on.cc東網》時事評論節目《潤記糖水》，今集要「潤一潤」港官靠得住，豬乸會上樹，因為安全城市根本是假象。表面上，去年整體的被捕人數下降，但實際上，不少嚴重罪行的數字上升，雖則嚴重毒品罪案減少，然而檢獲毒品數量急升，甚至警員涉案的數字有增無減，令人質疑警隊以往有包庇，懶於打擊保護傘。



去年整體罪案被捕人數及持行街紙被捕人數均有下跌，但虐兒、勒索及兇殺等嚴重罪行卻錄得升幅，雖然嚴重毒品罪案減少約一成，但檢獲毒品數量急升，明顯各路三教九流的人在香港食緊大茶飯，試問怎會安全。



最離譜的是，去年有45名正規警務人員涉案被捕，較前年的29人增加五成半，執法者變犯法者、知法犯法，誰知警隊一哥指被捕人數只佔警隊一小部分，而且是個別犯案人士「衰貪心」，又或是有「不恰當性慾望」，對於警隊管理不力及存在已久的保護傘問題則借了「盲公陳」對眼。



去年「警賊」落網增加，令人質疑警隊以往有「保護傘」包庇，即是以往不是沒警員犯案，而是在警隊內部偏袒犯案警員，現時被捕警員人數急增，警隊高層卻只說是「個人原因」，擺明不想這些「佗衰家」是警隊一分子，難免令人質疑過去有沒有警隊高層對同胞犯事，採取大事化小的態度或暫停職務了事，以免令警隊蒙羞。



提及警隊保護傘，正如黑幫和勝和前坐館、泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻，他與警隊前高層關係密切，甚至在上海仔的嫁女宴上，還有前警方高層坐在主家席，儼如警賊一家親，難怪上海仔兩案四罪在身，也可以及時棄保潛逃，若說沒人通風報信，就連三歲小孩也不信。



尤其在近大半年，警方破獲逾30宗特大毒品案，全部與上海仔販毒集團有關，證明之前只是執法部門撐起保護傘，眼不見為乾淨，明顯是懶於打擊這些為黑幫充當保護傘的警察，當局現時只是捉到魚毛蝦仔當交差，對大毒裊的緝捕則軟手軟腳，對懷疑有問題的警隊已退休高層又既往不咎，所以這個「安全城市」只不過是假象，蛇蟲鼠蟻、烏煙瘴氣才是真相。



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上海仔借病潛逃 ﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/



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