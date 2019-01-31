促撤長者綜援門檻　社福界晤羅致光一無所獲

政府明日(2月1日)起把長者綜援申請資格年齡由60歲提高至65歲，社福界3個團體及立法會議員邵家臻今晚(31日)與勞工及福利局局長羅致光會面，要求撤回收緊長者綜援門檻的決定。香港社會工作者總工會會長倫智偉會後表示，會面一無所獲，政府維持不變，由於政府只暫緩自力更生綜合就業援助計劃(IEAPS)每月扣減200港元安排，社福界仍在檢討方面據理力爭，要求不對長者作懲罰性措施。



政府提高長者綜援門檻遭立法會跨黨派議員炮轟，及後政府一度「認衰」推出多項補鑊措施，向受影響綜援申請者補貼差額，本周一(28日)宣布暫緩申請人不參加IEAPS每月被扣減200港元的安排。邵家臻表示，由香港社會服務聯會、香港社會工作人員協會、香港社會工作者總工會和邵家臻(簡稱三會一方)共10名代表與羅致光會面，代表於會上重申政府收緊綜援門檻不恰當，對會面無結果感失望，代表會就特別津貼及補助金等檢討提意見。



社總代表今晚與社會福利署助理署長林偉葉會面，就如何執行IEAPS計劃提意見，要求部門尊重60至64歲綜援申請人參與IEAPS的自由權，不會有懲罰措施，及不應規定自願參加計劃的受助人的工作時數，增參加計劃的工作入息豁免額及全面檢討計劃的服務內容及指標。



據了解，社署下月中將向IEAPS營辦計劃舉行簡介會，交代執行IEAPS工作指引，因此，新申請者在社署未發出指引前，暫不用參加計劃。