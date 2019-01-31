政Whats噏：動議抽極唔中　EQ高佬賢盼豬年轉運

立法會議員喺議會透過口頭同書面質詢、無約束動議等監督政府施政，近期最有力一幕係跨黨派齊撐社會福利界議員邵家臻提出擱置上調申領長者綜援至65歲嘅議案，最終令政府要「補鑊」向60至64歲健全申領綜援人士，發放逾1000港元就業補助金，但唔係個個都咁好彩可以及時提動議兼攞彩，截至今日(31日)為止，民建聯葛珮帆(EQ)、漁農界議員何俊賢(高佬賢)同建制派副班長陳克勤申請提動議失敗嘅次數，依次係12次、11次同8次，認真黑仔。其中EQ同高佬賢異口同聲話，希望豬年可以轉運抽中動議！



立法會最新文件顯示，截至今日下午2時為止，69名議員獲編配辯論時段動議不擬具立法效力議案嘅紀錄，目前有4人抽動議多次都抽唔中，包括EQ、高佬賢、克勤同法律界議員郭榮鏗，當中EQ同高佬賢抽唔中動議嘅次數分別係12次同11次，值得留意嘅係，EQ等人畀舊年3月勝出九龍西補選嘅黨友鄭泳舜爬頭，因為鄭上任唔夠一年已成功提出動議辯論嘞！



EQ接受查詢時笑言，希望豬年可以「轉一轉運」抽中動議，事關之前一段時間，佢曾經想提出推動智慧城市議案，撞正有其他議員提咗又抽唔中，惟有改為提出修訂表達意見，佢表明若然豬年抽中動議，會要求政府加強支援離婚家庭，包括跟進單身婦女搵工免受歧視等議題。



高俊賢則自爆同黨友夾過，今屆任期首年係讓佢哋抽動議先，自己「讓咗一年」先開始抽，形容至今都抽唔中「有啲黑仔」，希望踏入豬年會「好啲」，如果抽中動議會提出漁農業可持續發展相關嘅內容，希望可以獲得議會同事支持。



至於抽咗8次動議都唔中嘅克勤慨嘆「好慘」，因為上屆4年任期，喺頭一年或第二年就有提動議嘅機會，但時移世易，依家今屆任期過咗一半都未抽中過，所以佢已經諗定一至兩個議題，包括捐贈剩餘食物等議題，等抽中時就可以即刻提出跟進喎。