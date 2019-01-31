資料庫：民主派曾力阻立法會人員就黑金案作證

壹傳媒黎智英被指是違法佔領行動(佔中)的「幕後黑手」兼民主派「金主」，多次秘密捐款予民主派政團及立法會議員，涉款逾4000萬港元，惟曾收受其捐款的時任議員均逍遙法外。多名涉事的時任議員中，只有社民連梁國雄涉收取黎智英25萬港元而被控公職人員行為失當罪，而律政司於2016年同樣向立法會申請特別許可，傳召5名立法會人員作證，惟民主派提出反對，被各界質疑「護短」及包庇，有關動議亦被否決。



東網於2014年7月違法佔中爆發前，揭發黎智英於2012至20014年短短兩年多，透過其曾任美國海軍情報員的左右手Mark Simon，多次秘密捐款予不同的民主派政團和人士，包括時任議員工黨李卓人、梁國雄等，他們亦從未向立法會申報有關捐款利益，而總捐款金額高達4000多萬港元。



眾人之中李卓人被揭先後收取黎智英150萬港元，當中50萬港元捐款更一度「袋住先」長達9個月；梁國雄則被指收受100萬港元，就此他辯稱只代所屬政黨收取黎智英50萬港元，另外50萬港元不知所終。廉政公署事後曾先後邀請黎智英、Mark Simon及多名涉案民主派議員到廉署總部「飲咖啡」，並以公職人員行為失當罪名起訴梁國雄，惟法官最後裁定梁罪名不成立，律政司其後放棄上訴。



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