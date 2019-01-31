職安健法例檢討最高擬罰600萬　致命個案可公訴

香港每年發生逾20宗致命工業意外，違法僱主平均只被判罰2萬多港元，勞工處職安健法例罰則偏低，被批評草菅人命。該處檢討25年來未有修訂的《工廠及工業經營條例》及《職業安全及健康條例》，建議將僱主或東主的「一般責任」條款的最高罰款額，由50萬港元大幅增至300萬港元，最高監禁刑期由6個月提高至2年。另外，嚴重致命或嚴重受傷個案，建議可公訴罪行提出檢控，最高罰款金額與被定罪單位的營業額掛鈎，定為營業額10%或600萬港元。



勞工顧問委員會明日(2月1日)開會討論有關建議，料商界委員對罰款與營業額掛鈎會有爭議。據了解，香港前年致命工業意外有29宗，去年建造業奪命工業意外違法僱主平均只被判罰2.7萬港元，職安健法例違規個案平均只判罰約1萬港元，自法例生效至今只有3宗個案被法庭判監但緩刑，並無即時入獄個案。勞工處承認罰則偏低，參考新加坡、澳洲、美國、新西蘭及加拿大地區職安健等法例，罰款可高達逾2000萬港元或無上限，監禁最高5年，認同要提高香港的罰則。



勞工處建議以簡易程序罪行提出檢控僱主或東主或處所佔用人的「一般責任」條款的最高罰款額，統一增加至原來50萬港元的6倍，即300萬港元，最高監禁刑期由6個月提高至2年。針對極嚴重違法個案，勞工處建議可引用「一般責任」條款，以「可公訴罪行」形式向違法的僱主或東主或處所佔用人提出檢控，並將相關最高罰款額定為被定罪單位的營業額10%或600萬港元，最高監禁刑期為3年。



由於與營業額掛鈎的罰則，可能令營業額小的小公司面對比現時法例罰則更低的罰款，與檢討修例原意不符，因此，勞工處建議「可公訴罪行」的「一般責任」條款亦應同時保留最高罰款金额。此外，該處檢討其餘600多條法例條文，建議調整現時職安健違法行為的嚴重級別，在調整後再考慮通脹及實質加幅等因素，將所有罰則的最高罰款額，劃一增加至原來的3倍，有關條文的最高監禁刑期則維持不變。該處為加強蒐集證據，建議將「簡易程序罪行」提出檢控的個案，發出傳票的時限由6個月延長至1年。