蛛網膜下腔出血　死亡率高達60%

可怕的「蛛網膜下腔出血」，是一種不常見的出血性中風。香港大學腦內科教授張德輝指出，只有百分之五的出血性中風屬「蛛網膜下腔出血」，是因腦血管壁變薄並形成動脈瘤，動脈瘤一旦破裂，血液就會流至蛛網膜下腔，對腦部造成嚴重損害，死亡率可高達六成。張又指，病人需緊急做開腦手術消除動脈瘤止血，否則腦部會大量出血，引致死亡。



曼聯傳奇領隊費格遜是「蛛網膜下腔出血」患者之一，幸去年五月腦出血入院，及時接受手術，之後逐漸康復。張指出，只有約三分之一的患者會有先兆，包括劇烈頭痛、嘔吐或呼吸困難，其餘三分二患者發病十分快，因為腦出血後令顱內壓升高，脈搏下降，容易出現昏迷。當病人已經昏迷，代表情況很危急，需立即進行開腦手術。若手術室無空檔未能即時進行手術，醫生仍可為病人進行輔助治療，例如釋放顱內壓及處方止血藥，減輕病情惡化。



「蛛網膜下腔出血」某程度上難以發現，要依靠腦部電腦掃描或血管造影去診斷，但如果因為任何原因未能進行電腦掃描，唯一較為明顯並可觀察到的表徵是病人頸部會僵硬，醫生可檢查病人有否有頸梗情況，再向目擊證人了解病人昏迷前有否嘔吐或頭痛症狀，若有懷疑就要進行可行性的診治。至於病人病發前曾跌倒頭部着地，張指外來的頭部創傷很少會直接導致或加劇「蛛網膜下腔出血」發生，估計是病人病發昏迷後才倒地。