東方日報A1：地盤工墮地傷頭停脈搏　兩小時後始腦掃描

四十七歲壯漢兩周前在葵涌工作期間突昏迷頭部着地浴血，送往荃灣仁濟醫院後呼吸及脈搏停頓，搶救後仍危殆，惟院方疑未及時將他送往深切治療部，僅送往內科病房，且拖至兩小時後才做腦部掃描。傷者結果診斷為出血性中風，患上致命性的「蛛網膜下腔出血」，轉送瑪嘉烈醫院後做開腦手術，延至兩日後返魂乏術。死者生前為好爸爸，遺下妻子及五歲稚女頓失依靠，家屬質疑醫院延誤錯過黃金治療期，今日約見院方要求交代醫療程序是否出錯。



任職地盤工的曾先生，是家庭經濟支柱。曾太指丈夫在地盤工作了十多年，每周六天工作，每日做足十二小時，勤奮養家。即使工作疲累或不適，丈夫都不敢貿然請假，多年來一直努力撐起頭家。曾太轉述丈夫工友指，事發於上月十七日，丈夫在打磚坪街地盤工作期間，突然「跣腳」倒地，當時頭部着地，發出巨響及頭部出血，不久後陷入昏迷。曾先生被送到仁濟醫院時脈搏及呼吸已停頓，經搶救後恢復脈搏，並用呼吸機協助呼吸。



不過，曾先生在危殆情況下，急症室醫生未有將他送往深切治療部，而是轉送內科病房。家屬表示，內科病房當時並無醫護人員看守，傷者完全「無人照顧」，後來有醫護人員出現，更稱：「咁奇怪，點解個傷者咁樣會送咗入嚟，仲唔去照腦？」由於曾先生跌倒時頭部着地，家屬質疑醫院未有即時為傷者安排進行腦部掃描，結果由下午兩點入院，拖到四點才進行腦部掃描。



豈料，腦掃描一掃才揭發出事，發現曾先生有嚴重「蛛網膜下腔出血」，需進行緊急開腦手術治療，惟仁濟醫院「一拖再拖」，傍晚六時才將傷者轉送瑪嘉烈醫院做開腦手術，結果曾先生延至兩日後不治。曾的兄長質疑仁濟醫院錯過手術黃金治療期致傷者失救，要求院方交代醫療程序是否出錯。



仁濟醫院發言人回覆稱，傷者被送往急症室後因維生指數不穩定及血壓偏低，不宜即時進行腦部電腦掃描，僅為傷者縫合頭部的兩厘米傷口，但沒有解釋未將他轉送深切治療部的原因，僅指有深切治療部醫生到內科病房診視傷者，並替傷者進行心臟超聲波檢查，當時未發現有急需介入治療的心臟問題。至傍晚六時，傷者被送往瑪嘉烈醫院，約下午六時半被送往神經外科加護病房。



經醫生檢查後，證實傷者有「蛛網膜下腔出血」，需接受緊急腦部手術，引流其腦脊髓液，傷者病情持續轉壞，最終於十九日離世，個案已交死因庭跟進。家屬質疑仁濟的回覆與事實不符，指當時家人已向院方要求替傷者盡快做腦部掃描診斷病因，但醫生並沒理會，家屬又指醫生交代病情時沒提及「蛛網膜下腔出血」，質疑病人死後「連係點死都唔知」！



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