探射燈：天然有機字眼遭濫用　專家促監管

近年流行健康飲食，愈來愈多食物製造商在包裝上使用「天然」和「有機」等聲稱，惟本港現行營養資料標籤制度未有就有關字眼和聲稱作出規管，致有被濫用之虞，市民亦難以判斷有關食品是否確實比其他同類食品健康。有專家指，國際間對有機食品有嚴謹定義，港府應盡快考慮立法監管，避免消費者受誤導。



香港有機資源中心總監黃煥忠表示，有機食品在不同地區雖然定義不一，惟普遍均要求產品不可添加化學成分，生產過程中須顧及環境保護與可持續發展，包裝亦不得使用塑膠等難以降解的物料；而天然食品則代表無加工的自然食物。他指出，不少先進國家已立例要求生產商須先獲認可的認證公司發出標籤，始能在市場出售相關產品，本港雖有機構進行認證的工作，惟長遠而言港府亦應立法規管，為市民提供保障。

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