探射燈：預先包裝食物指引欠清晰　易墮法網

港府於2010年修訂《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，加入預先包裝食物須附有營養標籤的要求。東網記者以營業者身份致電食安中心，查詢以有蓋膠盒盛載糕點的標籤要求，中心職員最初多次表示不屬預先包裝食物，後來東網記者補充指該膠蓋可蓋緊封口，職員又改口稱「有機會」是預先包裝食物，反映中心職員亦未完全了解法例要求。



根據食安中心資料，需要打開包裝始能改變內裏食物，包括以膠條繫緊袋口的烘焙食品，或以保鮮紙包裹的燒味食品等，均屬預先包裝食物；未有蓋緊、翻轉會導致食物倒出來的包裝，則只會視為容器。



糕點商戶傅先生表示，一直誤以為密封包裝的食品，才需要食物及營養標籤，卻不知道以有蓋膠盒盛裝糕點，亦需要加標籤，甚至可能誤墮法網，他直言感到詫異。「啲客幫襯就係鍾意夠新鮮，整好就賣，邊得閒同你慢慢貼貼紙？」他續指，小商戶人力物力有限，銷量亦不多，難以投放時間及金錢於營養標籤上。

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