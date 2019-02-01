探射燈：賀年食品健康至上　無營養標籤咪亂嘗

不少預先包裝的賀年食品，未有按法定要求提供食物或營養標籤，部分連來源地、材料、製造商、食用期限等基本資料亦無標示。有醫生指出，賀年食品多為加工精製，成分複雜，長期病患者與食物敏感人士購買時需特別注意相關資訊，避免「食錯嘢」影響健康，得不償失。



大埔墟四里商戶爭相推銷應節食品，有檔販出售預先包裝臘腸和潤腸，兩斤索價100港元。惟以透明膠袋密封的臘腸和潤腸，雖經過抽真空處理，袋內充滿黏稠汁液，袋上則無任何食物與營養標籤，亦無貼上獲豁免營養標籤的貼紙。



深水埗鴨竂街亦有商戶出售類似的「零標籤」臘腸和潤腸，密封包裝袋上僅貼有「元朗生曬臘腸」的簡單字樣。此外，不少店舖及食肆近日兼售年糕、蘿蔔糕、芋頭糕等賀年糕點，多以有蓋膠盒盛裝，即使翻轉亦不會跌出，但只有約20%商戶依法貼上食物和營養標籤；其他散裝賀年食品如醃製乾果、油器、糖果等，相關的違例情況亦相當普遍。



家庭醫生關嘉美指出，患有長期疾病的人士依賴營養標籤控制飲食和病情，特別需要留意賀年食品的相關資訊。此外，精製類的賀年食品成分複雜，欠缺食物標籤或導致消費者在不知情下攝取過量防腐劑和人造色素等添加劑，甚至令食物敏感人士誤服致敏食物。她續指，公眾需注意所購買的賀年食品有否食用期限，否則無法得知何時過期變壞，誤食或影響健康。



根據《食物及藥物（成分組合及標籤）規例》，所有預先包裝食品的包裝須附有營養標籤，標示能量和7種核心營養素的含量。另外，任何食品包裝亦須列出食物名稱、分量、食用期限、配料表、製造商資料等，違者可被判處罰款5萬港元和監禁6個月。



食環署回覆指，過去3年共抽取60個賀年食品進行營養成分測試，在2016及2017年分別有1個預先包裝糖樣本及1個瓶裝腰果樣子不符營養標籤規定。同期，中心檢測市面逾1.9萬個預先包裝食物的營養標籤樣本，並就營養標籤不符合規定的食品作出36宗檢控。



立法會議員柯創盛批評，相關法例修訂至今近9年，食安中心執法卻「手軟腳軟」，無法控制違規情況，導致食品安全危機四伏，促請當局負起把關責任，並加強宣傳及教育工作。

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