深水埗劏房首日入伙即墮鋁窗　買菜女街坊被擊中險死

飛窗險殺買菜婦!深水埗北河街一幢逾半世紀樓齡唐樓，今晨(31日)一對夫婦為新居入伙劏房大掃除，當少婦打開鋁窗掛晾衣物時，突然鋁窗鬆脫從7樓跌落樓，墜落橫巷菜檔，先插穿簷篷，再擊中一名買菜女街坊，幸她無被堅硬窗框打中，但仍被玻璃拍落頭受傷，整個窗框卡在頸上，她身旁另一名婦人亦被玻璃碎片濺傷，兩名女傷者送院治理。整個恐怖過程被「天眼」攝錄，有街坊形容傷者「同死神擦身過」。其後警方將劏房女租客拘捕。



現場北河街一幢唐樓，上址於1963年建成，樓高8層，提供27個單位，部分單位被間成劏房出租。據了解，該唐樓曾於2008年6月，完成市區重建局的樓宇復修工程，工程項目包括結構修葺、更換排水渠管等。唐樓對開有一個菜檔，裝有紅色帆布簷篷，由於部分蔬菜食材放在檔外的橫巷，不少街坊會到橫巷購物。



消息指，涉事被捕少婦姓韓（27歲），早前與丈夫租住上址7樓一個劏房，並於今日清晨入伙。據悉，夫婦遷進新居後，急不及待進行大掃除，執拾家當抹地除塵，同時清洗衣物。至今晨9時許，韓婦將房內一隻半米乘1米的鋁窗打開，將剛洗過的衣物掛至窗外的晾衫架。消息指，韓婦將衣物掛好不久，鋁窗突然鬆脫墮下，凌空直飛落橫巷。



根據現場「天眼」片段顯示，鋁窗先擊穿菜檔簷篷，適時一名姓蕭（65歲）老婦剛走入橫巷，準備選購蔬菜，鋁窗便從天而降，她猝不及防頭部被玻璃擊中，玻璃應聲粉碎，窗框更卡在蕭婦的頸上。她慌忙伸手弄開，期間失平衡向後跌倒，即負傷站起身，窗框再撞向手推車跌落地面。蕭婦身旁姓關（69歲）女顧客亦被玻璃碎片濺傷，其他途人見狀慌忙報警求助。



警方及救護員接報趕至，蕭頭及手腳受傷，關亦頭部受傷，兩人接受急救後，再由救護車送院治理。事發橫巷遍地玻璃碎，檔口簷篷破損。警方封鎖現場調查，並登樓搜證，及後獲悉鋁窗由韓婦租住劏房墮下，經初步調查後，以涉嫌「容許物件由高處墮下」將她拘捕。警方檢走鋁窗調查，不排除失修引致，案件由深水埗警區刑事調查隊跟進。



根據屋宇署網頁資料，業主和住戶有責任定期檢查，以及保養其單位的窗戶以確保窗戶安全。若窗戶脫落而引致他人受傷或財物損失，業主和住戶可能要負上法律責任。根據《簡易程序治罪條例》，如有人自建築物掉下窗戶，或容許窗戶自建築物墮下，以致對在公眾地方之內或附近的人造成危險或損傷者，即屬干犯刑事罪行，一經定罪，可處罰款港幣一萬元及監禁六個月。如脫落的窗戶導致他人受傷或喪失生命，受害人或其家屬可透過民事訴訟程序向有關的單位業主索取賠償。