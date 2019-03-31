國泰懷孕員工憂麻疹擬集體請假　袁國勇：是一個好選擇

麻疹疫情擴散至國泰城，令城內10多名懷孕員工擔心中招擬明天集體告假防疫。一直對疫情歎慢板的國泰至今仍未對懷孕員工採取保護措施，香港大學微生物學系講座教授袁國勇今(31日)表示，孕婦感染麻疹死亡率較高，認為在機場工作的孕婦如不肯定自己有抗體，應先驗血，並認同請假是一個好的選擇。



袁國勇表示，孕婦感染麻疹後較易有肺炎及病毒上腦，如不肯定自己有否打齊兩針應先抽血驗抗體水平；如太擔心，放假亦都是合理，「始終佢哋都有危險性，強迫人返工係唔啱。」他亦認為，任何公司都不能拒讓員工佩戴口罩防疫。



袁又重申，香港98%人口都有抗體，即使1967至1984年出世的人士只打一針，亦有93%抗體，呼籲大眾勿過於恐慌，按推算7萬名機場員工只有1400人無免疫，「但依家人人都打疫苗，邊有咁多疫苗畀大家去打？全港都無7萬針咁多啦。」他呼籲擔心受感染人士應先驗抗體水平，確定自己有需要才接種。



香港今年至今已錄得33宗麻疹個案，當中13人於機場工作或屬航空公司職員，袁國勇指根據實驗室的患者病毒基因排序，發現機場個案大多屬相同基因型，推斷應來自同一源頭。