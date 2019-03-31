DSE主科筆試明日開考　11%受訪學生壓力爆煲

中學文憑試主科筆試明日(1日)開考，有調查顯示考生壓力水平繼續維持在低位。學友社在今年1月以問卷形式訪問了1970名應屆考生，結果顯示以10分為最高，文憑試給予他們的壓力平均分為6.76分，較去年微升0.01分，同屬文憑試推行以來的低位；不過仍有11%考生指壓力達10分的最高水平，即壓力大得不能承受。



調查又發現，88%考生稱難放鬆自己，較去年升34個百分點；60%受訪考生指壓力來自對往後出路的憂慮，分別有57%人及52%人指壓力源於溫習時間不足以及自我期望。另外，近30%人稱其父母給予負面壓力，57%考生期望父母可給予空間。



學友社學生輔導顧問吳寶城表示，近2年考生壓力維持在低位，主要因考生人數持續減少，考入大學心儀學科競爭減低，而且學生亦漸漸熟悉課程及考試模式。不過，他提到近90%考生自覺不能放鬆情況值得關注，指出不少考生認為溫習時間不足，放棄娛樂或睡覺時間溫習，長期精神繃緊；而學校又因希望學生考得好成績，增加補課時間及模擬考試，令學生更為緊張。



今年調查中首次詢問考生對聯招院校入學計分方法的理解程度，平均得到6.09分。吳相信，反映考生對計分方法有一定理解，但對複雜細節未必清楚，認為若分數更高更為理想，又促院校日後應及早公布收生方法的改動，讓學生早作準備。



吳提醒考生，心理調適非常關鍵，建議他們劃定休息時間，例如散步或聽歌等放鬆心情；又指考生進入試場後可能會有突如其來的壓力，建議他們事先想定紓緩方法，例如一些手部減壓操或調適呼吸等等。