5中學生研迷你唧車　助護理員推高背椅免勞損

香港人口日趨老化，長者服務需求亦日益增加，令近年樂齡產品應運而生。發展局局長黃偉綸今日(31日)發表網誌，分享早前機電工程署和香港社會服務聯會合辦「樂齡科技顯愛心」比賽中的得獎作品。當中金獎作品參考電動唧車的升降原理，製作一台協助推動高背椅的電動迷你唧車，減輕護理人員推動高背椅時的負擔。



比賽中的參賽隊伍分小學組、中學組及高中組，共吸引43間學校合共72支隊伍參加。高中組金獎得主是佛教黃允畋中學，5名學生研發了高背椅電動輔助工具。他們指，曾到安老院舍了解護理人員照顧長者的情況。有護理人員指，現時不少院舍均提供高背椅，但推動時會感到吃力，容易造成工作勞損。他們的作品透過調教電動推杆至合適的高度，套上高背椅，並以俗稱「風火輪」的電動平衡車作動力，車輪內置摩打，以機械協助推動高背椅。



另外，小學組金獎得主是3名保良局世德小學學生，他們利用無線射頻識別技術(RFID)提示長者出門時是否帶齊各項所需用品如鑰匙、銀包等，若果沒有，該裝置會自動發出提示訊息。作為評審之一的機電署副署長彭耀雄表示，部分得獎作品融合機電知識和程式編寫，成本相宜及實用，相信日後有條件在市場上應用。