港故：愛女腦癇隨時抽筋仆倒　六旬母寸步不離：我陪佢跌

「你唔知路途有幾遠，但你都要繼續行落去。」踏入花甲之年的司徒太，日夜照顧患腦癇症的女兒愷宜將近三十個年頭：「希望自己平安，可以繼續照顧佢。」



司徒太憶述，愷宜年幼時和一般小朋友沒有分别，直至五歲那年，她突然全身抽搐，後來證實患上腦癇症，更影響她的智力發展，現在屬於輕度至中度智障。



無數次跌倒 媽媽陪女兒一起跌



愷宜病發時毫無預兆，一抽搐就應聲倒地。「佢好似一支杉咁變硬，『呯』一聲跌落地，只係幾秒，就跌到好傷。」司徒太心痛女兒，因此在女兒確診腦癇症後，不惜辭工，24小時照顧女兒、形影不離地在身旁保護她：「我一手接住佢個頭，一齊跪低，最重要唔好畀佢個頭跌落地，污糟都唔怕。」



多年來，愷宜跌倒過無數次，身上布滿傷痕。女兒比媽媽高大，司徒太每次陪她一起「跌」，也弄得自己的雙膝過度勞損，需要做物理治療。



短暫「康復」後再度病發 媽媽險抑鬱



愷宜需要長期以藥物控制病情，減少抽搐次數。曾經有兩、三年時間，她完全沒有抽搐，家人無不歡喜。怎料後來她突然再度病發，司徒太心想：「慘了，怎麼打回原形了？」



那個時候，司徒太經常失眠，更突然暴瘦：「嗰時未釋懷，有種感覺係：死啦咁跌法，幾時跌死佢？」求醫後知道自己有抑鬱徵狀，其後她學會調整心態，情況才逐漸好轉。



「癲癇」正名「腦癇」



腦癇症並不罕有，是一種常見的腦部疾病，愷宜的腦部就有三個地方放電，導致她失神和抽搐，坊間俗稱為「發羊吊」。2010年，舊有名稱「癲癇症」獲醫管局認可正名為「腦癇症」，期望消除社會上的歧視和誤解。「但依家好多人仍然講『癲癇』，誤會係精神病。」司徒太失望地說。



現時在藥物控制下，愷宜的抽搐次數減至每星期約三、四次，病情穩定下來。她在一間庇護工場工作已經十年，司徒太每天都親自接送女兒：「我喺工場幫佢設置好安全帶之後，就返屋企煮中午飯、照顧我先生；下午再去接佢返嚟，然後煮晚飯。」



「上天要我左擁右抱」



幾年前，司徒太的丈夫患上柏金遜症，身體轉壞，令她要同時兼負照顧丈夫與女兒的重任：「我同自己講笑，上天要我左擁右抱，好『阿Q』，唔係點生存落去？」她微微苦笑道。



今集《港。故》用6分鐘，一個「左擁」丈夫、右抱「女兒」的賢妻良母故事。



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