肺功能只剩40%婦人獲捐肺　登記捐器官延續愛心

器官捐贈遺愛人間，如播出希望種子，為受贈者開出生命之花。有太太因照顧弱能兒童而勞心勞力，其後更感染豬流感，肺功能只剩40%，需要24小時佩戴氧氣罩，生活無法自理感沮喪，幸獲捐肺改寫命運，感激捐贈者的無私付出，並登記器官捐贈，讓愛延續。香港移植學會今(31日)舉辦「2019器官受贈者感恩大會」，不少器官受贈者出席，手持彩色心形卡貼在巨型感謝卡上，向捐贈者致謝。



55歲的陳太2009年時因照顧弱能兒童，不幸染上豬流感，肺功能只剩下40%，至2017年情況開始惡化，需要24小時留在家中佩戴氧氣罩，即使進食時也只能輕輕移開氧氣罩，待食物進口後又要秒速蓋上，睡覺也要睡在靠近廁所的梳化上，以免上廁所時遠離氧氣罩。



她每兩星期需出入醫院一次，起居飲食都要家人照顧，頓成家中負擔，更令86歲的母親擔心，「我媽媽當時同我講，佢年紀已經咁大，不如捐個肺俾我。我只好解釋俾佢聽，你年紀咁大再動手術會好危險。」每每回憶起這段對話，陳太都不禁難過落淚。



幸陳太去年終於等到捐肺者的出現，手術後進展良好得以重新生活，還能和母親打麻雀，她珍惜這個得來不易的禮物，感激捐贈者及其家人，並登記了器官捐贈，希望能延續這份愛。



香港移植學會主席李威廉醫生指，目前中央器官捐贈登記名冊已超越30萬人，然而真正的器官捐贈者數目並無大增長，去年捐贈者有39人，共完成過百宗心臟移植、肝臟移植及腎臟移植等，但目前仍有2300多人等候器官移植，不少病人在等候期間不幸去世。他呼籲更多市民登記支持器官捐贈，令更多病人重獲新生。