不滿忽視學童精神健康　工會倡設一校一輔導員

港府近年分別於中、小學及幼稚園推行及加強社工服務，達到每校有1至2名駐校社工，但有學校輔導人員質疑當局只注重社工服務，忽視提供心理治療的輔導員的重要程度。香港學校輔導專業人員總工會今(31日)召開記者會，提出3大訴求，包括要求推行「一校一輔導員」政策、為「學校輔導員」正名，以及為學校輔導員制訂薪酬架構等，以提高專業程度，該會今早已發信予政府多個部門要求會面及表達訴求。



政府現時會為學校提供津貼，用作購買輔導服務或聘用輔導人員。該工會指出，學校輔導人員與社工的工作雖有重疊，但性質明顯不同，學校輔導人員主要修讀心理學相關的課程，會關注學童的內在情緒和行為問題，再以溝通、輔導及心理治療手法，幫助學童解決精神健康問題，有別於社工的工作，主要為學童尋找適合的社會資源，支援學童的需要。



工會認為，學校輔導員與社工缺一不可，應互相配合以全面支援學生不同需要，促請教育局增撥資源，在全港中、小學設立常設學校輔導員職位，達到「一校一輔導員」，另應提升輔導專業的認受程度。