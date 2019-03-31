怡東酒店今結業　光顧近30年英國熟客來港送別

屹立於銅鑼灣近半世界的怡東酒店今日(31日)正式結業，有消息指酒店將重建成商業樓宇，預料工程耗時6年。今日該酒店所有員工在大堂集合，高呼「多謝支持，有緣再會」，又歡呼拍手及拍照留念，向顧客揮手道別，其後由總經理范禮杰關起大門，代表酒店正式結業。范表示，感謝員工的付出，指不少同事在怡東工作20、30年，對大家而言已「不只是一份工作」，又稱一間酒店並非只是一座建築物，而是由各崗位同事及顧客組成。



現年55歲、來自英國的鐵路顧問Paul Cheeseman，他指1992年放假訪港首次入住怡東酒店，後來在港成立公司，曾入住幾十次，入住日數達183晚。他稱近30年一直選擇該酒店是因為員工友善，令他感到賓至如歸，對結業感傷心。他指今次特意訂了3天房間以送別酒店，今晚將飛返倫敦。



另一名顧客冼小姐目睹酒店結業不禁傷心落淚，她指自己是聖保祿中學舊生，當時學校曾安排她們聖誕節到怡東酒店唱聖詩，自此以後20多年的聖誕節都會自發到酒店唱，「已經成為我成長一部分」，對結業感傷心及無奈。



曾於營業部工作15年、40歲的Suki今到酒店參加員工結業派對，她指在酒店的工作是最長一份工，並因工作認識丈夫，並育有子女，對酒店結業感傷感。