網民熱話：用紙巾霸位啱定錯？港女網上公審反被嘲

一個人到咖啡店，買飲品時把紙巾放到枱上「霸位」，到底是否恰當？昨日（30日）有網民稱，自己用這個方法霸位，之後卻發現一男一女，「佔據」了自己的位置，於是與其爭論。事主最後把事件放上網，試圖「公審」，豈料卻被網民反嘲行為無賴。而被指佔據位置的女子，亦在社交網站回應事件：「好可惜佢（公審）失敗咗，搞到自己畀人圍鬧同圍笑。」



事件發生於九龍灣一個商場內的連鎖咖啡店。事主Ashely Hui在Facebook群組「香港爆料聯盟」發文。事源她昨日於街上感到頭暈，於是前往咖啡店休息，由於獨自一人，而身上只有紙巾、銀包和手機，離座買飲品時，便把紙巾擺放在枱上，以示「個位有人坐。」在回到座位時，卻發現座位有另外2人佔着座位。她謂：「我就好好態度咁同佢哋講番，『唔好意思啊，頭先我擺咗包紙巾喺到，個位我坐緊㗎」，佢對面位男士都已經拎起個袋準備起身。」



惟在座的女子卻「起槓」回應：「吓？我點知包紙巾係你㗎，擺咗喺到個位就係你㗎啦？」事主又稱，該女子不斷惡言相向，故她稍為激動地指摘：「點解你咁野蠻！」對方反擊：「總之我就係坐喺到，你唔鍾意咪報警。」



事主表示最後自己太頭暈便離開。她在貼文繼續「發炮」：「當我表明咗包紙巾係屬於我嘅，都唔畀番包紙巾我，仲唔肯畀番個位我，我覺得，如果覺得我擺包紙巾喺到係有問題，大可直說！絶對唔需要咁惡言相向，仲有我表明咗個位係有人，仲咁厚面皮坐喺到！」不過，網民留言一面倒斥責發文者。最後，文章被關閉了回應功能。



被公審的女子亦有其個人Facebook回應事件，她謂：「其實佢唔係一嚟話 『個位係我嘅』，仲話佢可以告我偷包紙巾呢，我係可能讓番畀佢嘅，我哋都係諗住坐到個friend到。」又指，對方沒有公開最「精警」對話：「我係話，『我係唔會同你喺度潑婦罵街嘅。你要報警就報啦byebye。」



網民有話說



Lamzejo Chan：畀着我都係唔夠文明...照坐！鼓勵樓主下次擺身份證啦，有名有姓丫嘛！

Wong Man Chung：人哋大聲唔代表冇道理，讓係人情唔讓係道理

Ho Lee：唔舒服仲可以行去買嘢飲，應該揾商場職員幫你同返屋企休息啦

RinGo Jaii：咁如果想包場嘅話係咪每張枱放包紙巾就得？



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