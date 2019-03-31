麻疹大爆發國泰終跪低　孕婦員工驗抗體放有薪假

一直對防控麻疹疫情歎慢板而備受批評的國泰航空，在懷孕員工聲言發起集體告假前終「跪低」，容許有身孕職員放有薪酬假暫避疫情。國泰會安排孕婦先抽血驗抗體，在三日等候結果期可放有薪假期，若驗出無免疫力可續留在家中放有薪假。工會批評國泰在麻疹爆發一個月才有「遲來的回應」是防疫不力；即使今日終肯提供口罩予員工，但仍鬧出笑話，竟有告示寫明只有病人才可領取，遭員工揶揄做法極為吝嗇，「口罩係用嚟防疫，有病先戴係咩玩法？」



國泰是本地機場麻疹疫情的首發疫區，但國泰連日來被員工及外界批評態度迴避，麻疹近日攻陷國泰城後，引起懷孕員工恐慌擬發起集體告假，港大微生物學系講座教授袁國勇亦發聲鼓勵不清楚自己有否抗體的懷孕員工最好請假。輿論壓力下，國泰下午緊急透過內聯網公布，懷孕員工可到公司醫療部轄下六間診所驗血，在等候結果期間及若發現抗體水平不足，均可留在家中放有薪假。



國泰回覆表示，深明在確診染麻疹同事附近工作的懷孕同事的憂慮，建議如對其免疫狀況或潛在風險有任何疑問，應立即諮詢醫生並遵循他們的建議。公司已安排有關同事優先接受抗體測試，及留家等候結果，倘若有關懷孕員工驗出並無麻疹免疫力，則應繼續留家，期間薪酬安排不變，公司正就工作安排與該等同事聯繫。



國泰空中服務員工會歡迎國泰的新安排，認為國泰終於肯回應員工訴求，但其防疫態度仍是「踢一踢，先郁一郁」。工會主席胡綺薇指出，麻疹已在港爆發將近一個月，工會一早已去信要求國泰實施防疫應變措施，但國泰態度被動，一直沒有主動通報疫情，直至疫情爆發至國泰城才有所行動，反應十分緩慢。工會暫未掌握有多少懷孕員工受惠於新安排，但估計至少有40至50名孕婦。



袁國勇表示，孕婦感染麻疹後較易有肺炎及病毒上腦，死亡率較高，在機場工作的孕婦如不肯定自己有抗體，應先驗血，並認同請假是一個好的選擇：「始終有危險性，強迫人返工係唔啱。」他亦認為，任何公司都不能拒讓員工佩戴口罩防疫。



另外，遲遲不肯主動派口罩的國泰近日終提供口罩予員工上班使用，但做法繼續惹來批評，國泰城接待處提供的口罩竟註明只讓有病的員工取用，而非公開派發。胡綺薇批評國泰防疫「半桶水」：「口罩已經係最低階嘅預防措施，有病先嚟戴仲有咩用？啲病都傳晒畀人啦，口罩作用係防止染病！」她促國泰勿吝嗇，應放寬防控措施，有疫情消息應盡快公布，並批評瞞報行為並不能穩定軍心，反會造成不必要恐慌。



