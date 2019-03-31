港童因功課無暇玩樂　常玩手機中一生不懂刮火柴

聯合國兒童基金香港委員會建議兒童每日最少有1小時遊戲時間，但港童難以達到。香港小童群益會近月訪問1083名6至17歲兒童，82.2%人於上課日的遊戲時間少於3小時，54%人不達1小時，即使在非上課日，仍有25%人遊戲時間少於1小時，而最多兒童玩的是電子遊戲或手機(75.4%)，只有23.3%人會到公園玩，專家指不少家長讓子女常玩手機，鮮參與戶外及集體活動，有中一生甚至「冇辦法刮一支火柴」。



調查中只有30.8%兒童認為父母對其玩遊戲的態度是支持，57.7%人認為可有可無，另有44%認為與父母一起玩的時間太少。74.4%兒童認為阻礙玩遊戲的因素為功課繁忙，48%認為是太少空閒時間。總幹事陳健雄指，不少家長抱「勤有功戲無益」的傳統觀念，即使非上課日亦將子女日程排滿，無意識陪伴子女玩耍，調查亦發現兒童獨自玩遊戲的時間愈長，快樂程度愈低；與家人玩遊戲時間愈長則愈快樂。



該調查的兒童快樂平均分為7.07分，比上年稍低0.07分，尤其15至17歲青少年的快樂分數只有5.94。15歲的莫嘉穎指雖然父母鼓勵她外出玩樂，但功課繁重，一天最多有15份功課，經常在凌晨2時才完成，非上課日亦要參加學校活動，生活沉悶。



調查亦有問及兒童參與各種冒險遊戲的情況，7成人無參加與朋友追逐、往高處爬、高速度遊戲等，低於2成受訪兒童認為家長支持參與冒險遊戲。執行委員會主席吳彥明認為冒險遊戲可讓兒童學習探索世界，「將來唔使由頭學」，家長應容許子女出錯及冒險，又建議政府興建大型遊樂設施，增加挑戰性及探索性，並放寬遊樂場的管理。