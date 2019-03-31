新田購物城明起收租　小商戶離場料蝕$60萬

去年2月開始試業的新田購物城，至今仍人流稀少，場面一片冷清，購物城儼如「死城」。購物城為救亡曾推出免租優惠，惟有商戶指，購物城營運商發信指，由明日(1日)開始將收取租金，更可能追溯過往一年多免收的租金，估計或高達近40萬港元。重新收租或造成商戶退租潮，有商戶明言會退場不再經營，並指「做一個月蝕一個月」。



經營小食店的廖先生是購物城首批租戶，他透露近來發現未有開門營業的租戶閘上貼有律師信，列出商戶應繳租金。一眾商戶遂與營運公司開會，公司代表稱會由4月起收取租金，若退租則要於今(31日)明兩日以書面通知，並不須繳交以往租金，但若續租則須先繳清過去免租的租金。



廖先生指，其店舖新租金為30港元一呎，亦要收取管理費及宣傳費等，他批評營運公司沒有以書面列明退租不須繳回以往租金，故現時擔心仍要被追收，直言若被追收租金「一定會破產，唔會負擔得起！」他又形容，營運公司做法有如趕絕「開荒牛」，因此決定退租。



廖坦言，購物城聲稱與旅行社洽商安排旅客於該處用膳，但大部分旅行團只光顧一間餐廳，其小食店並無得益，生意一直十分慘淡。他又指，退租後估計會虧蝕約60萬港元，直言「好肉赤」。



購物城倡議人兼立法會議員黃定光回應指，不少商戶租用舖位但因免租沒有成本而從未開業，令顧客到訪後無處可逛，形成惡性循環，「好似生人霸死地咁！」他稱，營運公司曾多次聯絡該些商戶但對方仍不理會，故不得不採取行動。他又解釋，由於合約中要求，故追收租金要由第一日開始計算，並要向全部商戶追收，「之前免租係人情！」