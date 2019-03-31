遭港英政府令退休　前入境處長疑與洗錢主腦往來密

塵封22年的立法局(立法會前身)機密文件曝光，披露更多前人民入境事務處長梁銘彥在香港回歸前被港英政府飭令退休的內情。有傳媒報道指，密檔透露港府官員當年在立法局閉門作供時提到，梁銘彥與海外洗黑錢集團主腦過從甚密，相識30年，並推薦該主腦的兩名兒子加入一所本地機構。當局雖「不能完全證明」梁知悉主腦背景，但從梁接受警方深入品格審查時的「隱瞞、閃縮」態度，加上說法前後不一，認定其品格有問題。



港府1996年7月突然公布梁銘彥獲准以「私人理由」主動提出提早退休，惟拒絕解釋，引起社會猜測，事件轟動一時。立法局同年9月罕有引用《權力及特權條例》成立專責委員會調查事件，傳召梁銘彥和多名時任高官作供。



有傳媒指根據最新披露的閉門會議紀錄，時任公務員事務司林煥光當日作供時，引述報告概要指梁存在四大品格缺陷，包括不坦白和迴避、不誠實、有財務異常情况，以及存在利益衝突。



報道亦提及警方在1995年下旬至1996年中為梁銘彥做的審查報告摘要，以及港府官員在其他閉門研訊回應質詢的紀錄中提及，梁銘彥自1967年起認識一名朋友，該人為國際洗黑錢集團的主腦，兩人來往「相當密切」，港府當年以保護調查機制為由，拒絕透露該主腦名稱或兩人之間有何活動，但強調證據顯示梁銘彥「很有可能」知悉該主腦背景。梁銘彥於2008年8月病逝，終年67歲。