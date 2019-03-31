反移交逃犯修例遊行　黎智英被問：係咪驚引渡返大陸

民間人權陣線今午(31日)發起反對修訂《逃犯條例》遊行，「搞事四人幫」其中三人，包括壹傳媒黎智英、天主教香港教區退休主教陳日君及民主黨創黨主席李柱銘更排在隊頭，而在遊行期間，自稱旺角佔領區女村長鳩嗚團女常客畢慧芬拍了一下黎智英膊頭，問他：「你做乜咁驚呀？係咪驚畀人引渡返大陸？」黎只是尷尬地笑一笑。



下午3時，遊行在灣仔盧押道修頓球場側起步，黎智英等三人一直排在隊頭。黎表明反對港府修訂《逃犯條例》，說：「呢單嘢好緊要㗎大佬，呢單嘢過咗，我哋(傳媒)冇得做㗎！傳媒冇得做㗎！你話報道大陸新聞，佢(大陸政府)話你洩露國家機密；你批評佢，佢又話你顛覆國家安全，咁就冇㗎嘞，依家有嗰少少新聞自由，都冇埋㗎喇。」他呼籲港人一定要盡量反對今次修例，「過咗死㗎呢單嘢，慘過23條啊！」



李柱銘則批評基本法委員會副主任譚惠珠的言論完全錯誤，「點解錯呢？因為香港政府唔會話你冇犯罪，夾硬話你犯罪，但大陸係鍾意乜就乜，你冇犯罪，都可以話你犯罪，跟住佢就搵啲人入張誓章，咁就表面證據成立，香港法官都救你唔到，就會將你引渡，返到去(大陸)，兩個星期左右，你就要喺電視機前認錯，所以係好嚴重嘅。」他呼籲港人企硬，反對今次修例，「一定唔過得，一過咗，連外國人都有問題，一樣可以畀佢亂咁告，再拉返去大陸，所以唔止香港人，係每一個人都有危險，所有嚟香港嘅外國人都有危險，香港再唔係國際城市。」



曾收取黎智英秘密捐款而「袋住先」收息9個月的立法會前議員李卓人、佔中發起人之一港大法律系副教授戴耀廷、多個撐港獨的團體亦有參與遊行，而香港眾志主席林朗彥、秘書長黃之鋒及核心成員周庭亦有參與集會。主辦單位指遊行人數達1.2萬人，而警方指高峰期有5200名市民參與遊行。



民陣召集人岑子杰在起步前，表明反對《逃犯條例》修訂，擔心隨時令港人被引渡回內地，要求政府撤回修訂。



另外，人民力量成員譚得志等人抵達終點政府總部後，向政總掟饅頭，期間有人噴滅火筒試圖阻止示威者，雙方發生衝突，持滅火筒的人士最終由保安人員護送離開；受事件影響，政總東翼天橋入口需落閘。