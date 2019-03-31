逃犯條例修訂惹公眾疑慮　學者批港府唧牙膏回應

政府日前就《逃犯條例》修訂條例草案刊憲，惹起公眾疑慮。對於外界質疑會否發生政治罪行包裝成刑事罪行提出引渡，保安局長李家超今(31日)強調「絕對有信心」不會發生，又指曾向內地對口單位提出疑犯被引渡後要獲公開審訊，引述內地稱要慎重處理。市民對修例疑團未解，有學者更批評政府「唧牙膏式」回應，未能有效地令市民明白修例好處，擔心一子錯滿盤皆落索，最終趕不及7月前完成修例。



保安局建議修訂《逃犯條例》，容許香港與其他沒有刑事司法互助協議的地區，以一次性個案形式移交逃犯，惟此舉引起社會人士憂慮。李家超今於電視台節目中重申，不單止有法庭把關，政府也會把關，案件由律政司的同事負責，當案件交至法庭，雙方都能提出理由抗辯，又指當事人亦可以「無限地提出」證據，且法庭公開聆訊時，傳媒一定廣泛報道，「所有抗辯理由都高度透明，是否政治性質罪行，大家都會看到、判斷到」，故絕對有信心不會發生政治罪行包裝成刑事罪行提出引渡。



他又舉例稱，若一個申請引渡的國家剛發生政變，現屆政府追究上屆政府的責任，相信都會涉及政治性質，強調港府有權拒絕相關的其他申請。他指若以刑事罪行移交政治犯，港府可在對方「叩門」時不開門，亦可以在對方「叩門」時開了門再關門。他又稱，曾向對口單位提出疑犯被引渡後要獲公開審訊，引述內地稱要慎重處理。



近日國際商會表明對修例感憂慮，認為修例會減低國際企業考慮在香港設立區域業務基地的吸引力，李家超稱不認為有地區會因修例而取消與香港長期的司法協議，強調修例目的是為打擊犯罪，反而可保護營商環境。



理工大學專業及持續進修學院講師陳偉強認為，修例以堵塞漏洞是好事，卻因為政府「唧牙膏式」回應，加上律政司司長鄭若驊未能在輿論戰中「掛帥」應對，致當局進退失據，未能有效地令市民明白修例好處，擔心一子錯滿盤皆落索，再不加快處理，7月前未必可完成修例。