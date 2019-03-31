清明至紙紮舖生意佳　市民購「保健品」防陰間麻疹

清明將至，不少孝子賢孫已買齊紙紮祭品拜祭先人。今年紙紮祭品款式多樣，更貼近潮流及時事，「俊城行」老闆杜千送表示，因應近期麻疹肆虐，去年亦常有疾病爆發，今年買紙紮保健品的善信有所增加，更指若情況持續，會考慮明年入手現時在陽間難求的疫苗產品，「陽人同陰人都好注重身體健康」。



杜指，傳統金銀衣紙固然最受歡迎，但不少年輕人愛買潮流產品衣紙予先人，故訂了不少最新款的iPhone XS紙紮，亦推出多功能的新款遊戲機祭品。他指往年不少客人埋怨紙紮豪宅沒有傢俬，今年特意入口具備精美家具的「豪華洋房」。



杜續稱，今年銷情頗佳，「始終清明多人拜祭，每年都有人離開呢個世界」，預期會有10%增長。他稱來貨價有些微增長，他未有加價，「因為唔想聽到熟客話又貴咗」。



另一紙紮舖「寶泰行」老闆關先生亦指今年生意不錯，因紙紮款式增加，如推出了名牌護膚品及茶餐廳舖紙紮品，「有啲人生前開茶記，死後可能都想開番間」。他指來貨價貴約2至5%，但自己想薄利多銷，故大部分產品都不會加價，預期生意會有5%增長。