搵食車月收7張牛肉乾　司機慢駛促加快建智能停車場

政府計劃興建全港首個地下智能停車場，落戶於深水埗欽州街與通州街交界的休憩用地。「關注深水埗交通大聯盟」今日(31日)聯同商業車輛司機，圍繞政府總部外的添美道發起汽車慢駛遊行，促請政府加快興建智能停車場，並在規劃智能停車場或泊位時，一併顧及商用車輛的泊車需要。



參與今次遊行的車輛包括的士、小巴、貨車、保母車等總共近10輛汽車，當中學童車協會主席林志平表示，由於商用車位嚴重不足，保母車更沒有特別泊位可言。他指行內有司機一個月收6至7張「牛肉乾」罰款，嚴重影響生計，感到非常無奈。他希望政府在規劃智能停車場時，可以將車位分配更好，增加商用車位，同時開放部分政府空置用地，於夜間作商用泊車位用途。



大聯盟召集人兼立法會議員鄭泳舜表示，興建智能停車場動輒需時4至5年，故要求當局加快規劃，並參考境外先進技術，把建造期縮短到2至3年。另外，在未有大量停車泊位供應前，政府應積極研究開放區內一些政府閒置用地，供商用及大型車輛於晚間停泊，亦須提供誘因予私人企業或私型停車場，讓他們願意使用創新方法，發展興建智能停車場。請願人士向運輸及房屋局遞交請願信後散去。