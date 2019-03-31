機場男保安染麻疹　明起先為67年出生冇抗體人士注射

衞生署衞生防護中心今(31日)公布，香港新增一名23歲男子確診，今年累積個案增至34宗。衞生防護中心總監黃加慶指，患者為機場保安，並無長期病患，上周四(28日)出疹，潛伏期曾到過深圳，病毒傳播期沒有外遊。患者曾向私家醫生求醫，其後入住瑪嘉烈醫院，現時情況穩定，家居接觸者沒有病徵病狀，正接受醫學觀察。連昨日(30日)國泰城個案，共14宗麻疹與機場有關。



另外，衞生防護中心上周進行麻疹血液抗體測試先導計劃，為100名機場人員驗血，確認沒抗體才安排打針，結果發現有86人呈陽性反應代表有麻疹有免疫力，其餘14人有6人結果為陰性，8人則情況屬不確定。



黃表示，明日(4月1日)起至星期四(4月4日)，在機場的麻疹疫苗接種名額每日有500個，優先為最有需要的人士接種，條件為在1967或以後出生、沒有接種過兩劑麻疹疫苗、沒有出過麻疹；而與1歲以下嬰兒或孕婦同住的機場職員，亦需出示嬰兒「出世紙」或懷孕證明；以及在早前的驗血檢查發現對麻疹抗體非陽性的人士。同時繼續會有100個名額，為在機場工作的人士檢測麻疹抗體。



香港大學醫學院微生物學講座教授袁國勇指，驗血結果中8個不肯定有麻疹免疫力，但根據經驗，若用另一種較耗時的測試方法，結果多數都會是陽性，即有麻疹免疫力，因此若所有人去接種疫苗，有86個至95個均沒有需要，呼籲機場員工和市民毋須恐慌。



被問到早前的防控策略是否浪費疫苗，黃加慶解釋，雖然1985年或以後出生的市民絕大多數已打疫苗，但亦曾有該類市民確診麻疹，因此他們早前來打針的時候仍可接種，但由於看到驗血結果和全球麻疹疫苗供應緊張，署方須調整未來一周的策略。