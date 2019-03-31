港出入境服務世界一流　入境處再奪全球大獎

入境處再次在國際專業航空運輸研究機構Skytrax的年度旅客意見調查中，贏得2019年度全球最佳機場出入境服務大獎，是部門繼2015及2016年後再次獲得該項獎項。在現時世界各地高度競爭的情況下，入境處處長曾國衞對部門能再度獲此項殊榮表示深感榮幸和鼓舞，又形容香港的服務絕對能達至世界一流的水平。



Skytrax的是次調查是在2018年8月至2019年2月期間進行，覆蓋全球超過550個機場，當中共收集了來自超過100個國家逾1300萬名航空旅客對各機場服務的評分。入境處是次再獲殊榮，曾國衞感謝同事的專業表現和辛勤付出，又指各同事都士氣昂揚，積極努力為市民和旅客提供最優質服務。



過去數年，入境處在香港國際機場及其他出入境口岸，推出多項便利旅客措施，包括在2017年底推出旅客「離境易」安排，利用容貌識別技術讓合資格訪港旅客，可毋須預先登記使用自助離境服務。措施為訪港旅客帶來更便捷出入境服務，截至去年底，已有超過620萬人次使用該項服務。入境處日後會繼續與世界各地出入境部門保持緊密聯繫，並致力推出更多便利旅客措施，以配合香港整體發展。



Skytrax是英國一間專業研究航空運輸的顧問公司，其中主要業務是為世界各地機場和航空公司的服務進行意見調查。上述獎項的頒獎典禮本月27日於倫敦舉行。



