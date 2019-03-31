40至59歲港人或麻疹抗體不足　何栢良倡擴大分析

機場連環爆發麻疹令公眾人人自危，當中有部分人提出，1967年至1977年出生的香港人，即是現年42至52歲的人有機會只打過一針麻疹疫苗，憂慮自己未夠保障。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良翻查衞生署相關的血清調查數據發現，的確在39歲以上並沒有進一步細分，換言之該組群的人免疫水平有幾高，仍屬未知之數。他建議政府可擴大隨機調查方法調查，加入40至49歲及50至59歲兩個年齡層分析，釋除該批人士的疑慮。



何栢良指，衞生署自1996年起每年都會抽樣進行麻疹血清流行病學調查，確保在社區的麻疹免疫水平在95%以上。香港的麻疹血清調查近5年共檢測4500個樣本，結果顯示整體保持在95%至98%極高水平。在各個年齡群組分析中，多數都超過95%，只有在2015及2016年時，35至39歲組別的免疫水平稍低，但仍有92%至94%免疫水平。不過，他發現該署由1-4歲起，按年齡組別分析保護力，但39歲以上組別並無再細分。



何留意到，有部分1967年至1977年出生的港人只打過一針，他們都有點擔心自己可能不夠抗體會「中招」，若無進一步數據分析，未能科學化地掌握他們的麻疹免疫情況。為釋除他們不必要的疑慮，他建議分兩個年齡層後，分別各取100個樣本化驗，提供更多科學數據說服市民毋須過度恐慌。