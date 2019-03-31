每日一片：私家車單車互相爬頭　誰對誰錯惹爭議

要做到路上零意外，遵守交通規則自然極為重要。今日（31日）有網民在Facebook群組「馬路的事討論區」上載車cam片，指一名騎單車大叔在馬路駕駛時未有靠左，又未有戴上頭盔，相當危險。短片惹來網民兩極反應，一方指大叔不顧安全，另一方卻指大叔沒有違法，反而片主「爬單車頭」，易生意外，做法不可取。



事發於屯門新墟仁政街，時間是昨日下午5時許。從Kenic Lee上載的影片可見，一名駕單車大叔正在馬路中央慢駛，拍片車輛從後慢慢駛近，大叔見狀，立即「加速」改為靠右前進。拍片車輛之後「攝位」爬頭並右轉。



惟片段尚未結束，拍片車輛其後於燈位停車，在短短的10數秒，單車大叔竟從後趕上，突然出現在其旁邊。再一下揮手，相信是以此表達對司機爬頭的不滿，繼而「反超前」，衝紅燈駛走。發文者謂：「阿叔，你馬路踩單車唔係問題，但都麻煩靠左踩，法例嚟！仲有你個頭盔呀、單車嘅反光物呢？你咁樣真係好危險...」又稱單車大叔在最後爬頭時，向他「爆粗」問候。



網民看過事件，對大叔行為有彈有讚，有人謂：「想死都唔好累咗個司機」，亦有人指：「見過彌敦道阿叔逆線推大木頭車，呢位阿叔肯畀『油』算係咁了」。有網民則認為拍片者爬頭做法不可取：「撞到佢都係你錯」、「爬頭你快三幾秒，撞到佢你大件事。」另外，亦有網民糾正發文者指，靠左並非法例規定，並認為「阿叔最錯都係最尾衝紅燈。」